TV d’Orange : belle offre pour les fans de cinéma à saisir sans attendre

A l’occasion du Festival de Canne, Orange vous offre un accès de deux mois à la plateforme UniversCiné.

Les amoureux du 7ème art vont se réjouir. Alors que la 76éme édition du Festival de Cannes va débuter ce mardi 16 mai, Orange vous propose de bénéficier de deux mois offerts à UniversCiné. Cette offre est à saisir du 15 mai au 24 mai inclus. A noter qu’au-delà des deux mois offerts, UniversCiné est facturée 6,98 euros si vous souhaitez continuer à utiliser la plateforme.

UniversCiné est disponible sur le canal 110 de la TV d’Orange. Sur cette plateforme 100% française, retrouvez une sélection de films primés à Cannes entre autres. De plus, la plateforme vous fait découvrir chaque semaine les meilleurs films dénichés par une équipe de passionnés : classiques, culte, indé US, cinéma du monde, cinéma français, SF/Horreur, courts-métrages, LGBTQ+, documentaires, kids et quête de sens.

Quelques exemple de films à retrouver

(2009) Le destin tragique d’une jeune femme éperdue d’amour pour Benito Mussolini, Ida Dalser, qui sacrifia sa fortune à l’édification de la carrière politique du leader fasciste. Ce drame italien de Marco Bellocchio raconte comment le dictateur a caché puis effacé une épouse illégitime qui lui avait donné leur premier fils. Fais de beaux rêves (2015)

(2015) Massimo n’a que neuf ans lorsqu’il perd sa mère dans des circonstances mystérieuses. 21 ans plus tard, alors que le jeune homme doit vendre l’appartement de ses parents, les blessures de son enfance tournent à l’obsession. Drame italien de Marco Bellocchio avec Bérénice Béjo. Adam (2020)

(2020) Un film intimiste de Maryam Touzani sur la solidarité entre femmes au Maroc. Les Siffleurs (2020)

