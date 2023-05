TF1 propose 10 nouvelles chaînes gratuites mais en retire 5

Le service AVOD de TF1 compte aujourd’hui 51 chaînes FAST.

Principaux acteurs de l’AVOD en France, Pluto TV et Mango de Molotov ont été rejoints près de deux ans par TF1 et M6, et plus récemment par Free et son offre Oqee Ciné. Pour sa part, le service de replay MyTF1 propose une section nommée “stream“, disponible notamment sur le web.

Vous pouvez ainsi retrouver sur la plateforme 51 chaînes gratuites financées par la publicité, allant du thriller à la comédie et le voyage en passant par des programmes et séries cultes le tout reparti dans 7 catégories : fictions françaises, séries étrangères, films, manga, divertissement, lifestyle et jeunesse.

Cette semaine marque l’arrivée de 10 nouveaux flux dédiés à des programmes ou séries comme Palmashow, Mamans Célèbres, My Story, Nashville, The Royals, Boruto, Pat Patrouille, Boule & Bill, Super Wings et Les Minijusticiers. Dans le même temps, 5 chaînes disparaissent à savoir, Weeds, Comedy Movies, Mad Men, Walker Texas Ranger et Fresh Series.

Si l’intégralité du catalogue n’est pas présent sur les Freebox, vous pourrez retrouver certaines flux thématiques dans le replay de TF1.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox