Disney+ fait sa pub à la télé avant son grand lancement en France

Dans un mois pile, Disney+, la plateforme SVOD de Disney, fera son apparition en France.

Le compte à rebours est lancé et afin de fêter l’arrivée de sa plateforme, Disney a commencé à déployer des spots publicitaires sur les chaînes de télévision françaises.

La publicité reprend des extraits des différents univers qui composent Disney, de Star Wars en passant par Toy Story avec une petite touche d’Avengers et de Simpson. Et surtout des images de la très attendue série “The Mandalorian”, une exclusivité Disney +.

Pour rappel, la plateforme sera donc officiellement déployée le 24 mars prochain et sera disponible en OTT et en exclusivité sur Canal+. L’abonnement sera proposé à 6,99€/mois ou alors 69,99€/an. Comme vous le rapportait Univers Freebox, Disney France avait répondu à quelques questions via sa story Instagram et avait donc confirmé qu’une période d’essai gratuite d’une semaine sera proposée à toutes les personnes qui s’inscriront au lancement. Concernant l’application, Disney a également précisé, via Instagram, que l’application sera disponible au téléchargement à partir du 24 mars. Pas avant.