WhatsApp annonce plusieurs nouveautés pour vos conversations

Des sondages plus développés, rajouter des légendes à vos fichiers… Les conversations instantanées WhatsApp continue de s’améliorer.

Une nouvelle mise à jour de l’application de messagerie est disponible sur iOS et Android et propose plusieurs nouveautés.

L’une d’entre elle permet aux personnes ayant l’habitude de s’envoyer des fichiers (photos, vidéos…) de les transférer avec une légende pour plus de contexte. Ainsi, une photo pourra être envoyée dans une autre conversation avec un message lié expliquant ce qui est présenté ou autre…

Tout comme les images et les vidéos, les documents que vous partagez peuvent requérir une brève explication. Que vous souhaitiez envoyer un article de journal ou un dossier de travail, vous avez désormais la possibilité d’ajouter une légende à vos documents avant de les partager.

La fonctionnalité de sondage a également bénéficié de plusieurs améliorations. Il est maintenant possible de créer des sondages à vote unique, où vos contacts ne pourront cocher qu’un seul item. Pour cela, désactivez simplement l’option “Autoriser plusieurs réponses” lors de la création d’un sondage.

Il est par ailleurs possible de rechercher des sondages dans les discussions directement, comme pour les photos, vidéos ou liens. Dans l’onglet des discussions, appuyez sur l’icône de recherche, puis sélectionnez “Sondages” pour afficher une liste de tous les résultats. De plus, vous recevez dorénavant une notification chaque fois que quelqu’un répond à vos sondages. Vous pouvez de plus voir combien de personnes ont voté au total dans les détails du sondage.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox