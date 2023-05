Insolite : quand une chanson fait planter le réveil du smartphone

Quand une chanson culte des Pixies suffit à faire boguer certains Google Pixel.

Un souci assez amusant. En effet, les internautes découvrent depuis peu un bug sur les smartphones de Google qui désactive les réveils et les alarmes lorsqu’ils utilisent une chanson en particulier pour se réveiller. Il s’agit de “Where Is My Mind?”, des Pixies, qui a notamment été entendue à la fin du film Fight Club.

Une chanson rock qui, si elle est appréciée, présente un simple défaut : la présence d’un mot précis après quelques secondes. Ce mot est le premier prononcé dans la chanson : “stop” et correspond également à la commande vocale pour arrêter votre réveil. Si normalement, l’algorithme de reconnaissance de voix de Google est censé déterminer si le mot est prononcé dans une chanson ou par une autre personne, le cas de “Where Is My Mind?” est particulier puisque le mot est prononcé comme une injonction, sans contexte et alors que la musique se coupe. De quoi tromper l’IA.

Le groupe s’est lui-même excusé sur Twitter de cette coïncidence assez amusante. Google ne s’est pas exprimé sur le sujet et difficile de savoir quand ce souci sera résolu.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox