Réseau de distribution : Free lance une nouvelle énigme géographique

L’opérateur fait travailler les méninges des internautes. A eux de deviner la localisation d’une future boutique de Free.

Après avoir ouvert 7 boutiques depuis le début de l’année, notamment à Saint Dizier, Lisieux, Valenciennes ou encore Neuilly-sur-Seine, Annemasse , l’Isle-Adam et Lille (Westfield Euralille), Free dévoile ce 3 mai une nouvelle énigme afin de faire deviner dans quelle ville il a jeté son dévolu pour parfaire le maillage de son réseau de distribution. L’indice prend la forme d’un fleuve ou d’une rivière.

Fort de ses 196 Free Centers, l’opérateur a l’ambition depuis plus d’un an de franchir le cap des 200 boutiques en 2023. L’objectif sera donc rempli puisque des inaugurations sont encore prévues à Rennes, Toulouse, Creil ,Claye-Souilly et Orange.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox