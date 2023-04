La fonction Boost de Prime Vidéo désormais disponible sur Freebox Delta et Révolution

Prime Video ajoute une fonctionnalité vous permettant d’apprécier encore plus vos programmes.

Nous vous annoncions la semaine dernière que Prime Vidéo avait lancé la fonctionnalité “Dialogue Boost”. Cette dernière permet d’augmenter le volume des dialogues par rapport à la musique de fond et des effets, afin d’avoir un confort de visionnage plus élevé. Disponible au lancement sur les applications Prime Vidéo et sur la Freebox Pop, cette fonctionnalité est maintenant accessible sur les Freebox Detla-Devialet et Révolution.

Afin d’activer cette option, il suffit de vous rendre dans les paramètres audio, une fois le film lancé. Vous aurez la possibilité de choisir l’option boost élevé (high) moyenne (medium) ou bas (low).

A noter que la fonctionnalité est disponible uniquement en anglais pour le moment. De plus seulement certains contenus peuvent en bénéficier comme : Jack Ryan de Tom Clancy , La merveilleuse Mme Maisel et Harlem , ainsi que des films tels que The Big Sick , Beautiful Boy et Being the Ricardos. Amazon déclare tout de même que cette fonctionnalité sera étendu progressivement à d’autres contenus.

