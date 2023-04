Le saviez-vous ? Vous pouvez découvrir gratuitement chaque jour, sur la Freebox, des chaînes françaises optionnelles

Vous ne le saviez peut-être pas, mais en dehors des chaînes offertes plus ou moins régulièrement sur Freebox TV, certaines chaînes payantes proposent chaque jour des plages en clair qui permettent à chaque abonné Free de les découvrir.

Parmi les chaînes concernées par ces plages en clair il y a des chaînes françaises, qui ne sont pas non plus incluses dans TV by Canal. Elles sont au nombre de quatre et proposent plusieurs heures de programmes en clair chaque jour :

Museum TV, canal 213 de Freebox TV, en clair de 14h00 à 15h00 et de 19h00 à 20h00. Museum TV est la première chaine TV consacrée à l’art.

MyZen Nature, canal 214 de Freebox TV, en clair de 14h00 à 15h00 et de 19h00 à 20h00. MyZen Nature est, comme son nom l’indique, consacrée à la nature.

MyZen TV, canal 243 de Freebox TV, en clair de 19h00 à 21h00. MyZen TV est consacrée au bien être et propose plusieurs méthodes de relaxation autour de sept grandes thématiques : « respiration », « automassage », « visualisation », « étirements » ou encore « aide au sommeil .

Melody, canal 262 de Freebox TV, en clair de 19h00 à 20h30. Cette chaîne propose des émissions de variété française et variété internationale des années 60, 70, 80, 90. Premières télés de chanteurs, chanteuses, stars des années cultes…

Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, de nombreuses chaînes sont entièrement offertes sur Freebox TV en avril et en mai.

