TNT : réattribution des canaux de France 4 et France Ô, pas avant 2021

Les candidats sont nombreux à la reprise des canaux laissés dès août prochain par les deux chaînes publiques mais il faudra attendre début 2021 pour connaître la décision du CSA.

Le 9 août prochain, France 4 et France Ô vont disparaître de la TNT libérant par la même occasion leur canal respectif. Seulement, leur réattribution n’aura pas lieu tout de suite. Selon Challenges (version papier), la décision du CSA n’interviendra pas avant le premier trimestre 2021, “le régulateur doit laisser passer le délai de préemption du gouvernement”, précise l’hebdomadaire.

Au rang des candidats pour le canal 14, France info, LCI et plus récemment M6 et sa chaîne Gulli ont dores et déjà fait part officiellement de leur intérêt. S’agissant du canal 19, l’éventualité de l’arrivée d’une chaîne locale pourrait être envisagée. Un véritable casse-tête en perspective pour le conseil supérieur de l’audiovisuel qui devra trancher.