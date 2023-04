Des idées pour Freebox TV, Free Mobile transparent mais pas si clair… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Une offre TV complète, à la carte et pour pas cher ?

Une nouvelle option vient d’être lancée sur la Freebox Pop, à savoir le bouquet “Famille by Canal”, qui intègre 40 chaînes Canal (les chaînes thématiques du Groupe), pour 4,99€/mois. Si l’offre peut intéresser des amateurs de petit écran, des critiques émergent concernant les chaînes proposées. Un utilisateur en particulier aimerait avoir davantage de choix mais pour le même prix. Difficile à imagine, la plupart des chaînes payantes étant tout de même facturées à un montant assez élevé… Et que choisir ?

Free étoffe son offre TV quand Canal a du mal

Le Figaro TV s’apprête à être lancée sur la TNT Francilienne mais également sur la Freebox, canal 904, ainsi que les autres box. Pour le moment, seule une bande annonce est diffusée mais le Groupe Le Figaro a annoncé aujourd’hui qu’elle doit débuter son aventure ce lundi 17 avril. Un ajout qui doit se faire sans surcoût et qui ravit, au delà du contenu proposé. En effet, depuis longtemps des Freenautes se plaignent de voir l’offre TV by Canal s’amoindrir avec des départs de chaînes jamais remplacées. Heureusement, le bouquet Freebox TV s’étoffe de lui même !

Une mise à jour qui laisse perplexe

Free Mobile met à jour ses tableaux présentant les modèles de smartphones compatibles avec la voix sur 4G et voix sur WiFi. La disponibilité de l’eSIM est désormais indiquée. Cependant, plusieurs Freenautes s’interrogent sur la validité de la liste en voyant que certains modèles récents ne s’y affichent pas. Une double vérification peut donc être de rigueur si vous souhaitez passer à l’eSIM.

Les pubs sur le replay, il faut en (re)parler

Disponible sur les box d’Orange et Bouygues Telecom mais aussi sur d’autres supports comme les Smart TV Samsung, smartphones, tablettes, ordinateurs et TV via Chromecast, le service de replay étendu payant et sans interruption publicitaire de TF1 est également accessible directement sur le Player Pop via myTF1 dans la rubrique replay d’Oqee. Une offre qui fait parler d’elle, en bien ou en mal du fait de la proposition initiale de permettre d’accéder à des contenus en replay sans réclames. Si pour certains il s’agit d’une bonne opportunité d’être délivré de la pub, d’autres aimeraient que la pratique soit davantage encadrée par la loi.

Le contrôle parental, sujet difficile

L’Arcom a annoncé la semaine dernière de nouvelles mises en demeures et une nouvelle saisine du tribunal judiciaire de Paris dans le but de réguler l’accès aux sites pornographiques qui permettent d’accéder à leurs contenus d’un simple clic. Cependant, la problématique du moyen de limiter l’accès continue de se poser malgré des tentatives du gouvernement de proposer des solutions. Un Freenaute aurait vu une pratique plus radicale pour mettre fin au problème.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox