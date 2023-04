Clin d’oeil : quand Orange se prend pour McDonald’s avec son menu box

L’opérateur historique a lancé une nouvelle campagne de communication pour vendre ses offres quadruple-play.

Pas sûr que le menu comble votre faim, si ce n’est celle de très haut débit. Orange change de publicités diffusées sur les réseaux sociaux pour mettre en avant ses offres proposant une Livebox couplée à un forfait mobile avec un angle pour le moins amusant : le menu Open.

Le concept tient dans le nom : mettre en avant la possibilité de composer son offre internet et mobile à la carte, comme un menu dans un restaurant. Dans une optique de modernité, c’est l’identité d’une enseigne de restauration rapide qui a été adoptée pour les clips publicitaires diffusés. De la préparation à la mise en sachet en passant par la commande, tout reprend les codes d’un McDonald’s ou d’un Burger King.



Sur une autre publicité, le menu indique que l’entrée est la fibre avec la Livebox 6, ensuite le forfait mobile avec remise Open en plat et en dessert des options comme le 2ème décodeur TV ou la clé pour accéder à ses chaînes partout. Sans oublier de mettre en avant les diverses options TV comme un bouquet dédié au cinéma ou aux séries par exemple.

Qu’est-ce qu’il vous faudra dans votre menu Open ? 📝 Composez votre offre mobile et internet en un clin d’œil 😉 — Orange France (@Orange_France) April 13, 2023

Le seul ingrédient manquant dans ce menu : la facture. En effet, le premier prix pour ce type d’offre reste assez élevé, du moins une fois la période promotionnelle passée puisque pour une offre 2h et 100 Mo et une Livebox Fibre classique, il faudra compter 23.98€/mois pendant un an puis 48.98€/mois. Cela en fait des big macs.

