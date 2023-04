Free lance le bouquet “Famille by Canal” sur la Freebox Pop

Free laisse désormais le choix pour accéder aux chaînes thématiques de Canal.

Une nouvelle option vient d’être lancée sur la Freebox Pop, à savoir le bouquet “Famille by Canal”, qui intègre 40 chaînes Canal (les chaînes thématiques du Groupe), pour 4,99€/mois.

Jusqu’à présent, il était possible de migrer vers l’offre Freebox Pop avec TV by Canal, qui fait passer le forfait à 44,99€/mois, soit 5€/mois en plus de l’abonnement Freebox Pop. Et là, vous vous demandez quelle est la différence ? Les deux offres sont en fait différentes. Si vous souscrivez au bouquet Famille by Canal à 4,99€/mois, il s’agit d’une option que vous pouvez résiliez quand vous le souhaitez, comme n’importe quel pack ou chaine de Freebox TV.

Mais si vous souscrivez à TV by Canal, c’est une migration de forfait, avec un nouvel abonnement. S’agissant d’un nouvelle offre, vous ne pouvez pas résilier cette “option”, et vous passerez donc à un forfait mensuel de 44,99€/mois. Toutefois, le bouquet TV by Canal inclus davantage de chaînes, environ 50, dont les chaînes sport, qui ne sont pas disponibles dans Famille by Canal. Pour précision, TV by Canal était proposé autrefois par Canal+ au tarif de 25€/mois (celui-ci n’est plus commercialisé sous cette forme par Canal).

Vous pouvez souscrire à l’une ou l’autre de ces options depuis votre espace abonné Freebox.

