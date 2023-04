Qualité de service mobile : le réseau de Free Réunion, toujours à la traîne ?

’Arcep publie les résultats de sa campagne 2022 de mesure de la qualité de service mobile dans l’océan indien

Voilà de quoi permettre aux consommateurs Réunionnais de comparer les performances des opérateurs, et aux décideurs de poser un diagnostic sur l’état de la connectivité mobile de leur territoire. Cette nouvelle campagne annuelle de l’Arcep représente plus de 100 000 mesures à Mayotte et La Réunion. L’enquête a porté sur les services mobiles les plus utilisés : navigation web, lecture de vidéo, transfert de données, SMS et appels vocaux. Les tests réalisés visent à évaluer la performance des réseaux des opérateurs, de manière strictement comparable, et dans des conditions d’usage diversifiées.

À La Réunion, pour les appels et les SMS, Orange présente la meilleure qualité de service, notamment car il propose la fonctionnalité de la Voix sur LTE, ou « VoLTE ». SFR enregistre une forte progression et se place deuxième sur la plupart des indicateurs, suivi de Zeop Mobile et de Telco OI. Les résultats se maintiennent à un niveau élevé (en moyenne, plus de 70% des appels sont passés sans perturbations audibles en lieux de vie). La qualité de service de Zeop qui bénéficie d’un contrat d’itinérance 2G/3G/4G sur le réseau Orange Réunion, s’approche des résultats des opérateurs historiques. Telco OI, qui commercialise la marque Free Mobile à La Réunion reste en retrait sur la data. Au vu des choix de déploiement des fréquences, les débits descendants à la Réunion position sans surprise l’opérateur de Xavier Niel à la dernier position.

Focus sur les lieux de vies

Sur les lieux de vie, Free Mobile se place 4e sur le débit, avec 14Mb/s contre 59Mb/s pour Orange qui se distingue de l’ensemble des opérateurs de l’île (37Mb/s pour SFR, et 44Mb/s pour Zeop qui lui bénéficie pourtant d’un accès 4G+ en itinérance au réseau mobile d’Orange).

Concernant la navigation web, SFR, l’opérateur historique de l’île, propose la meilleure performance dans cette catégorie, avec 97% des pages chargées en moins de 10sec (dont 74% en moins de 5 secondes). Zeop lui emboîte le pas avec 96% (dont 71% en moins de 5sec), suivi de près par Orange avec 94% (donc 67% en moins de 5sec). Free clôture cette fois-ci avec 79% (dont 42% en moins de 5sec, un score nettement inférieur aux autres opérateurs).

Pour ce qui concerne le streaming vidéo, SFR et Zeop, se place à la première position, avec 99% des vidéos visionnées sans problème pendant 2 minutes en 360p et 99% en 720p. L’opérateur d’Iliad se positionne encore pour sa part en dernière position mais cette fois-ci avec un écart moindre. Effectivement l’opérateur propose 95% des vidéos en 360p et 94% en 720p.

Au sujet de la catégorie des appels, l’écart entre les opérateurs est moins important. Orange est en première position, avec 98% des appels maintenus pendant 2min, dont 94% dans une qualité parfaite et avec un score MOS (un moyen qui mesure la différence entre l’appel en cours et un échantillon de référence) ) de 4,1 qui le place en première.

Suit SFR avec 96% dont 92% dans une qualité parfait avec un score MOS de 3,5 qui le place en deuxème dans cette catégorie. Zeop lui propose 94% dont 66% dans une qualité parfait avec un score MOS de 2,6 qui le place en dernière dans cette mesure. À nouveau, Telco OI se positionne en dernière position avec 87% des appels maintenus pendant deux minutes donc 70% dans une qualité parfaite mais cette-ci avec un score de 3,2 en terme de MOS qui le positionne en 3e position devant Zeop.

L’étude sur les lieux de vie se termine par les SMS. L’opérateur de Xavier Niel, ne s’en sort pas très mal avec 95% des SMS reçus en moins de 10sec le positionnement en troisième position. Orange se positionne en première position avec 99%.SFR et Zeop se place en deuxième position ex-aequo avec 97%

En résumé, les résultats de Free Réunion (Telco Oi) sur les lieux de vie restent globalement bons sauf sur la navigation web, où l’opérateur se laisse distancé par les autres opérateurs.

Les axes routiers, peut faire mieux

Concernant les mesures de la navigation Web sur les axes routiers, Free (Telco Oi) ne s’en sort pas mieux. L’étude de l’Arcep, indique seulement 77% des pages chargées en moins de 10sec et 29% en moins de 5sec, ce qui place l’opérateur une nouvelle fois en dernière position. SFR quant a lui se positionne en première position, avec 94% (dont 56 % en moins de 5sec). Suivi de Orange avec 90% (dont 49% en moins de 5sec). Puis de Zeop, avec 90% (dont 55% de pages chargées en moins de 5sec).

L’étude sur les SMS indique qu’Orange est leader avec 100% des SMS reçus en moins de 10sec contre 98% pour SFR suivi de Zeop avec 94%. Free ferme une nouvelle fois la marche sur ce service avec 94% des SMS reçus en moins de 10sec.

Au sujet des appels, l’écart entre les opérateurs sur les axes routiers sont plus fluctuant. Orange est premier, avec 89% des appels maintenus pendant 2min, dont 69% dans une qualité parfait mais avec un score MOS (Mean opinion score (une moyen qui mesure la différence entre l’appel en cours et un échantion de référence) ) de 3,7 qui le place là aussi en première position dans cette mesure au même titre que les lieux de vie. Suivi de près par Zeop avec 86% dont 62% dans une qualité parfait avec un score MOS de 2,7 qui le place une nouvelle fois, en dernière position dans cette catégorie. Free Réunion, quant à lui, se positionne en dernière position avec 70% des appels maintenus pendant deux minutes, donc 41% dans une qualité parfaite. Et cette-fois ci avec un score de 3,0 en terme de MOS qui le positionne en 3e position devant Zeop. SFR lui propose 82% dont 64% dans une qualité parfait avec un score MOS de 3,3 qui le place 2e dans cette mesure.

Pour résumer, l’opérateur du groupe Iliad/Axian , reste une nouvelle fois en retrait sur quasiment l’ensemble des mesures. Néanmoins, il est le seul à être (encore) en 2CA. Les travaux d’ajout de fréquence sont actuels en cours selon les donnée de L’ANFR.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox