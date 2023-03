Free Mobile touché par des délestages de EDF à La Réunion

Certains abonnés Free Réunion et Telco Oi subissent des pannes a répétition dans plusieurs villes de La Réunion.

Une fin de journée qui commence très mal pour de nombreux abonnés Free Réunion et Telco Oi. La faute a de multiples délestages de EDF Réunion sur l’ensemble de l’île. Plusieurs secteurs de l’île tels que Saint Pierre, Saint Joseph, Saint-Philippe, Saint Benoît, Saint André, Mafate, la Possession etc… subissent depuis le 21 mars plusieurs black-out de courte durée, suite à une grève en cours sur l’usine de Albioma au Gol de Saint-Louis. EDF Réunion indique que des coupures sont prévues jusqu’a 00h, et qu’elle surviennent uniquement en cas de fortes tensions sur le réseau électrique, lorsque le système ne parvient pas à répondre à tous les besoins. Une attention particulière est apportée afin de répartir les coupures sur différentes zones géographiques et auprès de différents clients.

Les prévisions de EDF Réunion pour la soirée du mardi 21 mars :

Coupures entre 18h et 20h de 25 000 clients reparties sur certains quartiers des communes suivantes : Saint-Paul, Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-Louis, Saint-Leu, La Possession et Le Tampon

Coupures entre 20h et 22h de 20 000 clients reparties sur certains quartiers des communes suivantes : Saint-Benoît, Le Port, Saint-Paul, Saint-Denis et Le Tampon.

Coupures entre 22h et 00h de 21 100 clients reparties sur certains quartiers des communes suivantes : Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-André, Saint-Benoît, Le Tampon, Saint-Louis, Etang-Salé, Saint-Pierre, Saint-Paul et La Saline

Selon notre partenaire RNCMobile les black out impactent secteur par secteur :

Après la zone sud (durée ≈ 40min) suivi de la zone de la Possession et Les hauts de St Paul (durée ≈ 50min) c’est au tour de l’ouest de subirent un black-out temporaire de quelques minutes suite au délestage de @EDF_Reunion. @Dylan_Legros @RNCMobile @Free_1337 #FreeMobile pic.twitter.com/ahSobeYXIf — RNCMobile (La Réunion🇷🇪) (@RNCMobile_Re) March 21, 2023

Des informations qui sont collectées par l’équipe de RNCMobile, grâce au fichier national mise à disposition par l’opérateur de Xavier Niel, sur son site internet de Free Mobile. Une bonne nouvelle qui permet désormais aux abonnés Free Réunion mais également Telco OI de suivre les sites actuellement en panne avec un délai de rafraîchissement des informations de 15 minutes.

