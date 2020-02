Smartphones disponibles chez Free Mobile : lequel choisir si vous avez un budget de 300 euros ?

Free Mobile vend des smartphones à travers une boutique en ligne, des modèles neufs, mais également des modèles reconditionnés. Univers Freebox vous propose ainsi des comparatifs avec les smartphones qui y sont disponibles. D’ailleurs, que peut-on trouver en ce moment pour 300 euros et moins ? Voici nos suggestions selon vos critères et besoins, si vous comptiez renouveler votre smartphone prochainement.

Le Redmi Note 8T : le meilleur compromis à 200 euros

Après un Redmi Note 7 très convaincant, Xiaomi récidive avec un smartphone tout aussi intéressant sur le créneau des 200 euros.

Beau design, grand écran Full HD+, quadruple capteur photo, performances suffisantes pour jouer dans de bonnes conditions, grosse batterie et charge rapide, le Redmi Note 8T ne manque clairement pas d’arguments pour séduire. Bons points enfin si vous êtes abonnés Free Mobile, le Redmi Note 8T s’annonce compatible B28, gérant donc la 4G 700 MHz chère à l’opérateur, mais profite également de la technologie 256QAM récemment activée et boostant les débits.

À 199 euros, c’est assurément le meilleur compromis du moment si votre budget n’est pas extensible. Le Redmi Note 8T est, à nos yeux, la valeur étalon sur son segment tarifaire.

Xiaomi Mi A3 : Android à la sauce Google et une excellente autonomie

Si vous voulez l’expérience Android telle qu’imaginée par Google, le Xiaomi Mi A3 avec Android One mérite de faire partie des options. Un autre aspect intéressant est son autonomie vraiment très bonne. Il termine ainsi tranquillement la journée, sans jamais finir sur les rotules. Si son écran AMOLED offre de belles couleurs, il manque en revanche de définition. Notez également qu’il est compatible avec la 4G 700 MHz (B28) et qu’il bénéficie de la technologie 256QAM.

Le smartphone se montrait déjà intéressant lorsqu’il était affiché à 249 euros et l’est encore plus avec son prix actuel de 199 euros.

Crosscall Core-X3 : le smartphone des baroudeurs et des maladroits

Voilà un smartphone pour ceux qui comptent l’emmener partout, y compris sur un chantier ou lors d’une rando VTT dans les bois, ou tout simplement pour ceux qui ont deux mains gauches.

Free propose en effet le Crosscall Core-X3 à 279 euros dont les certifications IP68 et MIL-STD-810G garantissent une bonne résistance aux chutes, aux chocs et à l’eau.

Le Redmi Note 7 Edition 700 : l’ancienne référence des smartphones à petit prix sous la barre des 150 euros

Si vous êtes à l’euro près, mais voulez quand même quelque chose qui tient la route, il y a le Redmi Note 7 ayant précédé le Redmi Note 8T cité plus haut.

Toujours au catalogue de Free Mobile, il s’affiche en ce moment à 149 euros. Un prix particulièrement intéressant au regard de son écran, de ses performances en multimédia et photo et de son autonomie. Il profite en plus de la technologie 256QAM qui a été activée par Free Mobile et qui booste les débits. Si vous avez seulement 150 euros de budget, c’est clairement lui qu’il faut choisir.

L’Alcatel 1x : un smartphone pour moins de 100 euros

Avec un budget très limité, le choix est également très limité, si vous comptez acquérir votre smartphone en passant par Free Mobile. La boutique de l’opérateur vous propose en effet l’Alcatel 1x à 99 euros.

On note quelques petites choses appréciables comme le côté léger et compact de l’appareil, l’écran plutôt agréable à regarder, la présence du mini-jack, la reconnaissance faciale et la batterie de bonne capacité. Notez aussi qu’il supporte la 4G 700 MHz (B28), chère à l’opérateur.

Sans surprise, il faudra par contre faire des grosses concessions du côté des performances en multimédia et de la photo. Il n’est pas fait pour ça.

L’iPhone si vous préférez l’univers iOS

Mais n’oublions pas ceux qui préfèrent la marque à la pomme. Si vous avez une préférence pour iOS, il y a l’iPhone 7 à 289 euros ou l’iPhone 6S à 229 euros.

Nous vous suggérons le premier. Vous aurez le même format de 4,7 pouces et l’accès à la dernière version du système d’exploitation d’Apple, mais avec des composants plus récents.

Dans les deux cas, on parle de modèles reconditionnés avec le partenaire ReCommerce. De smartphones d’occasion, donc.