Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 117

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

La Freebox V8 sera “gigantesque” selon la Mamie du Cantal ! On y croît…

bonjour ma petite fabienne . pic.twitter.com/C3e69gvRsH Georgette (@mamieducantal) February 10, 2020

Assistance Bouygues Telecom, une perle de 2016 refait surface.

Pendant ce temps en 2016 pic.twitter.com/GjgBaB5Pqu Top Des Screen (@TopDesTwittos) February 13, 2020

Une véritable partie de tennis entre un abonné et SFR dans un tournoi du grand chelem !

Re salut @SFR @SFR_SAV @alainweill @AlticeFrance

. J+27 . Votre réponse est toujours la même : vous relancez ! Si vous relancez aussi mollement au tennis,vous perdez 6-0 6-0 6-0 ! pic.twitter.com/8ks5wZfiXF Thierry Duel (@thierryduel) February 11, 2020

Avec les téléphones portables, nous sommes dépendants !

Un couple va se briser en cette Saint-Valentin. RED by SFR a au moins le mérite d’assumer ses hausses de prix automatiques !