[Totalement Fibrés] Les gros défis de Free pour 2020 : lancement de la 5G, de la Freebox V8, de la ligue 1 sur Freebox et Free Mobile, etc.

C’est vendredi, et le vendred i c’est Totalement Fibré, notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité. On a tout refait, du sol au plafond, que ce soit sur le fond, la forme, techniquement mais aussi concernant l’éclairage.

Dans ce numéro, Nous vous dévoilons tous les projets de Free pour l’année 2020, la Freebox V8 bien sûr, la 5G, les offres pro, et aussi la Ligue 1, puisque Free se lance dans le foot. Vous retrouverez également toutes les rubriques habituelles, la carton rouge avec la Up and Down, le Free Fight, etc.

