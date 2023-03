Clin d’oeil : les Experts du sabotage de la fibre, la saison 2 est lancée

Si autrefois les actes malveillants envers les infrastructures des opérateurs pouvaient sembler brouillonnes, les malfaiteurs se professionnalisent.

Des cas de plus en plus fréquemment recensés qui mettent dans l’embarras des abonnés. Plusieurs armoires fibres ont été vandalisées en Loire-Atlantique, impactant de nombreux foyers à Saint-Jean-de-Boiseau mais aussi certains des communes alentour comme La Montagne ou le Pellerin.

L’opérateur d’infrastructure en charge de cette zone, XpFibre (SFR) a donc du intervenir ce weekend pour rétablir la connexion et annonçait lundi dernier que la situation avait été résolue pour la majorité des foyers. Une plainte a été déposée et l’enquête est en cours, puisque le délégué régional de la filiale d’Altice estime qu’il s’agit d’un sabotage “effectué par des experts. Ils ont coupé au ras des tuyaux” et ajoute que les malfrats “ont procédé de telle manière à ce que les réparations soient les plus longues et les plus compliquées possibles. Il s’agit d’un acte de vandalisme commis par quelqu’un qui s’y connaît bien.”

Difficile de savoir combien d’armoires ont été vandalisées, une habitante affirme que 6 ou 7 infrastructures auraient été touchées. Les déclarations du représentant de l’opérateur font écho à de plus en plus d’affaires similaires ces derniers mois. On peut avoir en tête, en avril 2022, un acte prémédité et calculé pour avoir un impact à l’échelle nationale mais également d’autres attaques en septembre dernier ou encore en début mars en Nouvelle-Aquitaine sur le réseau fibre de Free. Les antennes mobiles sont également de plus en plus visées par des saboteurs.

La recrudescence de ce type de sabotages a poussé la Fédération française des télécoms et Free à demander des mesures et des sanctions plus lourdes en avril 2022 du fait que “ces actes engendrent des conséquences préjudiciables pour la vie économique et sociale de notre pays. Ils peuvent impacter des milliers de citoyens et d’entreprises qui ne peuvent plus utiliser le réseau Internet et de téléphonie fixe. La multiplication des actes de vandalisme sur les réseaux, avec de lourdes conséquences potentielles notamment sur l’acheminement des communications d’urgence, et une gêne préjudiciable aux abonnés, dans leur vie au quotidien, appelle une réponse publique adaptée.”

D’autant plus à l’heure où les infrastructures télécoms font l’objet de plans de déploiement avec des objectifs concrets et chiffrés pour les opérateurs avec le New Deal Mobile ou le plan France THD. Réparer ces infrastructures nécessite des moyens humains et cela entraîne de fait un ralentissement du déploiement. En 2021, le ministère de l’Intérieur annonçait avoir observé 174 équipements télécoms (antennes et câbles de fibre optique) touchés par ce type d’actes malveillants sur une durée d’un an.

Source : Le Courrier du Pays de Retz

