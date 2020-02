Samsung annonce le Galaxy Z Flip, son deuxième smartphone pliable déjà disponible en précommande

Il est enfin là, le nouveau smartphone pliable de Samsung. Après le lancement chaotique du Galaxy Fold l’année dernière, le géant Sud-Coréen a révélé son nouveau modèle radicalement différent hier, lors de l’événement Unpacked.

On avait déjà eu un aperçu de son design et de quelques fonctionnalités dans une publicité diffusée lors des Oscars, mais le lancement du Galaxy Z Flip s’est fait hier, en même temps que les Galaxy S20. Pour un prix d’environ 1500€, le smartphone propose une fiche technique solide.

Son usage est déjà ben différent du Galaxy Fold. Il se replie sur lui même dans le sens de la longueur, comme un téléphone à clapet, pour prendre un format compact et facile à glisser dans la poche. Pour cela, on comptera déjà sur un écran de qualité, avec un Infinity Flex en verre fait pour être plié.

Dans cet écran se trouvera un trou pour accueillir un capteur de 10 megapixels f/2.4. L’écran propose une diagonale de 6.7 pouces en résolution FHD+, supporté par une dalle AMOLED. Samsung promet que le smartphone résistera à plus de 200 000 ouvertures.

A son dos, on trouve un petit écran 1.06 pouces en Super AMOLED qui permettra de voir les notifications ainsi que le nom des correspondants lors d’un appel. Car en effet, la présentation du smartphone a bien mis en avant cet aspect : le smatphone propose un Flex mode, soit une manière de l’utiliser plié à 90° pour des conversations vidéos. Il embarquera ainsi Google Duo nativement.

Côté performances, il embarque un chipset Snapdragon 855+ ainsi que 8Go de RAM et 256 Go de stockage. A compter également une compatibilité WiFi 6, Bluetooth 5.0, mais pas 5G. Pour la batterie, comptez 3300 mAh avec une charge 15W et une option sans fil de 9W.

Pour la photo à l’arrière , ou plutôt la partie externe du smartphone, on y trouve un double capteur photo 12 megapixels dont en ultra grand angle à 123 degrés, capable d’enregistrer en 4K.

Son lancement est prévu à partir du 14 février 2020, mais il est déjà disponible chez certains commerçants en pré-commande, pour un tarif de 1500€.