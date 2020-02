Les premiers tests 5G de Free Mobile s’affichent sur la carte de nPerf

La 5G de Free Mobile s’allume en violet

L’application nPerf, qui permet de tester de connexion 3G, 4G ou Wi-Fi a également ajouté la 5G, qui sera lancée commercialement cette année par Free, Orange, Bouygues et SFR. En attendant, et durant les expérimentations 5G réalisées par les opérateurs, il est tout de même possible de voir apparaître sur la carte de couverture de nPerf, des points violets, la couleur choisie pour signifier qu’à cet endroit, une connexion 5G a eu lieu.

C’est ainsi qu’on a pu déjà constater quelques points 5G chez certains opérateurs. Mais c’est aussi maintenant le cas de Free Mobile, puisque, comme le rapporte @MathieuSpi, un point violet est apparu sur la carte nPerf, c’est à dire qu’une ou plusieurs connexions 5G ont eu lieu à cet endroit précis. L’emplacement n’est pas dû au hasard puisqu’il s’agit du siège de l’opérateur à Paris.