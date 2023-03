Free annonce l’ouverture “bientôt” d’une nouvelle boutique dans la région la plus peuplée

La commune de Claye-Souilly va accueillir prochainement un Free Center. Une boutique de plus en Île-de France.

Fin 2022, Free disposait “d’un réseau de 189 boutiques réparties sur la France entière”, a-t-il fait savoir le 16 mars lors de la publication de ses résultats annuels.En 2023, l’opérateur a ouvert deux Free Centers, le premier à Neuilly-sur-Seine fin février, et le second la semaine dernière à proximité de Annemasse, dans le département de la Haute-Savoie. De quoi proposer ses offres aujourd’hui dans 191 boutiques avec l’ambition d’en 200 d’ici la fin de l’année.

Prochainement, Free va une nouvelle fois intensifier par présence en Île-de France avec l’annonce de l’ouverture prochaine d’un nouveau Free Center au sein du centre commercial “Les Sentiers” à Claye-Souilly, une commune située dans le département de la Seine-et-Marne. C’est l’occasion pour lui de lancer les recrutements afin de former une équipe.

Dans la région, Free compte actuellement environ 30 boutiques et emploie plus de 4000 collaborateurs. Ce chiffre comprend les salariés des boutiques, mais également ceux dédiés au déploiement des réseaux fixe et mobile dans les huit départements, ainsi que les équipes itinérantes dédiées à l’assistance. Aujourd’hui, plus de 15% du réseau de Free Centers est situé en Île-de-France.

