Freebox Delta : vers l’arrivée d’Apple TV+ sur le player Devialet ?

L’icône du service SVoD d’Apple fait son apparition sur le Player Devialet mais fait tout planter.

Free propose depuis mars 2022 l’accès au service SVOD de la marque à la pomme Apple TV+ à tous les abonnés Freebox équipés du Player Pop ou de l’Apple TV 4K, multi-TV compris. A l’occasion de cette intégration et jusqu’à 31 mars, les abonnés concernés peuvent bénéficier de 3 mois d’abonnement offerts à la plateforme via leur espace abonné.

Un an plus tard, de premières constatations laissent entrevoir un partenariat étendu et par extension, le lancement prochain de l’application Apple TV+ sur le Player Devialet, en attestent plusieurs abonnés comme Dimitri, qui a remarqué le 18 mars l’apparition de l’icône de la plateforme d’Apple sur la home de sa Freebox Delta. Seul hic, “quand on sélectionne l’application, le player Devialet redémarre et l’appli disparaît. Et revient après une longue période de veille”. Pour l’heure, il s’agit à première vue d’un bug puisque aucun accès n’est possible mais cette apparition ne semble pas le fruit du hasard. Nous avons contacté Free pour en savoir plus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox