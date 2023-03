Lancement d’Oqee Ciné sur les Freebox, posez toutes vos questions à Free

Ce 7 mars, Free lance son premier service d’AVOD, Oqee Ciné. Univers Freebox vous permet de partager toutes vos questions à l’opérateur.

300 films et séries dans un service d’AVOD développé par Free. Pour la première fois en France, un opérateur se lance dans la vidéo à la demande gratuite financée par la publicité avec une plateforme maison. Accessible directement sur les players Freebox Pop, Révolution et Devialet, Oqee Ciné l’est également en mobilité, sur Apple TV et téléviseurs connectées sous Android TV en attendant un lancement prévu sur la Freebox mini 4K et les Smart TV Samsung.

Dans le cadre de ce lancement inédit, vous avez certainement de nombreuses questions concernant ce nouveau service. Univers Freebox va justement interviewer la responsable de ce nouveau service et transmettre toutes vos demandes. Mode de fonctionnement, système de publicité, contenus, évolutions et accessibilité, nous répondrons à toutes vos interrogations prochainement.

