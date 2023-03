Free signe avec de grands studios pour son nouveau service gratuit de films et séries

Des grands studios et d’autres à venir.

Nous vous l’annoncions ce matin, Free se lance dans les contenus en streaming avec OQee Ciné, disponible gratuitement sur toutes les Freebox et même en mobilité via OQee. Et l’opérateur ne fait pas les choses à moitié puisque pour proposer des films et séries de qualité, il a signé des partenariats avec de grands studios.

Ainsi, dès le lancement, Free a signé des partenariats avec Sony, Colombia, Tristar ainsi qu’Europa, la boite de production créée par Luc Besson. Et ce n’est n’est qu’un début puisque si le service OQee Ciné va s’enrichir chaque semaine de nouveaux contenus, Free négocie également avec d’autres partenaires et studios. Le catalogue du service va donc nettement s’élargir au cours des prochains mois et semaines.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox