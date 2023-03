4G : Free Mobile déploie le plus en février et reste proche de Bouygues et SFR en terme de sites au total

L’ANFR a dévoilé les chiffres du déploiement des réseaux mobiles pour le mois de février et Free reste l’opérateur ayant déployé le plus grand nombre de sites 4G sur cette période. La tendance continue et la différence reste très ténue entre le nombre de sites actifs chez SFR, Bouygues Telecom et Free. Au total, au 1er mars, ce sont 55 213 sites 4G qui sont en service sur le territoire métropolitain, avec une croissance assez stable des mises en service (0.3%). Free est une nouvelle fois le plus actif en terme de mise en service de nouveaux sites avec 246 installations activées en février, contre 135 chez Bouygues Telecom, 102 chez SFR et 29 chez Orange. Au global, le classement reste identique et si Orange conserve une avance assez écrasante en terme de sites en service, SFR, Bouygues Telecom et Free reste donc très proches en métropole. Au vu de la différence de nouveaux sites activés chaque mois, l’opérateur de Xavier Niel pourrait a terme rattraper, voir dépasser ses deux concurrents cette année s’il continue sur la même lancée. Orange : 29 028 sites

SFR: 24 647 sites

Bouygues Telecom: 24 780 sites

Free Mobile: 24 105 sites Le déploiement 4G de Free L’opérateur s’est une nouvelle fois illustré sur le déploiement de sites 2100 MHz avec 279 nouvelles activations mais surtout 2577 nouvelles autorisations durant le mois de février sur cette fréquence, pour un total de 5986 sites actifs. Cette fréquence n’a commencé a être utilisée qu’assez récemment par l’opérateur. Le déploiement des sites 700 MHz, utilisés tant pour la 4G que la 5G continue avec 206 nouvelles activations pour atteindre 23 611 sites actuellement mis en service. Notons également l’activation de 120 sites 4G actifs sur la bande 1800 MHz. Rappelons par ailleurs que certains des sites autorisés dans les différentes bandes de fréquences sont mutualisés, ce qui explique la différence entre la somme des sites autorisés par bande de fréquence et la totalité des sites autorisés. Un point sur la 3G Moins utilisée mais parfois nécessaire, la 3G continue d’être déployée par les opérateurs et Free a ainsi activé 225 sites supplémentaires sur l’ensemble des fréquences disponibles. Avec un total de 24 252 installations activées, il est assez proche de SFR et Bouygues Telecom, comme pour la 4G. Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox