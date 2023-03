Free Mobile : la nouvelle solution de reprise de smartphones vaut-elle le coup ?

Free propose désormais, en partenariat avec ReCommerce, une solution de revente de smartphone simple en vue de le reconditionner. Est-ce vraiment si intéressant par rapport à d’autres acteurs ?

Une solution assez pratique et avec l’avantage de participer à l’effort écologique en redonnant une seconde vie à un smartphone inutilisé, tout en récupérant un peu d’argent. Si sur le papier, la solution de reprise “Free x Recommerce” a tout pour séduire, les montants proposés sont-ils vraiment à votre avantage ?

Univers Freebox s’est essayé à un petit comparatif s’intéressant au prix de reprise de certains smartphones, de gamme de prix assez différentes ( deux très haut de gamme, deux moyens de gamme et deux modèles à moins de 200€ à la vente). Nous avons ainsi observé les prix proposés chez Back Market, une des référence du référencement et chez EasyCash, qui permet également de revendre son appareil. D’après nos constatations, les prix indiqués sur la page dédiée de Free Mobile sont sensiblement identiques à ceux proposés directement sur le site de ReCommerce. A noter cependant qu’il s’agit de prix estimés, qui peuvent être revus à la baisse une fois l’appareil reçu selon l’état réel du smartphone.

Pour le bien de cet exercice, nous avons analysé les prix des modèles suivants, tous indiqués comme étant dans le meilleur état possible lors de l’estimation :

Haut de gamme : iPhone 13 Pro 256 Go et Samsung Galaxy S22 Ultra 256 Go

Moyen de gamme : Honor 70 256 Go et Oppo Find X5 Lite 256 Go

Entrée de gamme : Xiaomi Redmi 11 64 Go et Huawei P10 Plus 128 Go

Ces modèles ne sont pas concernés par une offre supplémentaire lors de la reprise du smartphone proposée sur certains terminaux par Free Mobile.

En passant par la section dédiée de Free Mobile, un iPhone 13 Pro est repris 480 €, contre 686€ chez Easy Cash et 661€ chez Back Market. Du côté du concurrent sous Android, on peut récupérer 412€ chez Free pour un Samsung Galaxy S22 Ultra, contre 566€ chez EasyCash et 500€ chez Backmarket. Ainsi, si vous avez changé de gamme avec un smartphone déjà très puissant et onéreux, le retour sur investissement est le meilleur chez EasyCash, mais BackMarket est également intéressant d’un point de vue écologique.

Quid des smartphones dont le prix est compris entre 200 et 500€ ? Les deux modèles concernés n’étaient pas estimables chez EasyCash, mais la différence est restée assez importante entre Free Mobile et BackMarket. Le Honor 70 est ainsi repris 203€ chez Back Market contre 110€ sur le site de l’opérateur. Quant au Oppo Find X5 Lite, comptez sur une reprise de 84€ chez Free et une estimation à 179€ sur BackMarket.

Enfin, si vous souhaitez monter en gamme ou vous débarrasser d’un smartphone assez peu onéreux, les reprises sont forcément moins intéressantes. A noter par ailleurs que Free et Recommerce limite la valeur de reprise à 10€. Ainsi, le Huawei P10 Plus sera repris 1€ chez BackMarket contre 15€ chez Free. Il s’agit du seul cas où passer par l’opérateur est le plus avantageux dans le cadre de nos tests. Pour un Redmi Note 11, vous pourrez en tirer 99€ chez Back Market, 77€ chez Easy Cash et seulement 23€ chez Free Mobile.

Ainsi, en général il est assez visible que la reprise en soi est plus avantageuse chez des services concurrents. A noter que l’évaluation de l’état varie selon les revendeurs, les critères pour un très bon état étant plus divers chez Backmarket par exemple. Certains pourront également choisir d’opter pour des sites d’occasion ou pour une revente directe auprès d’un proche.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox