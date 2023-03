Clin d’oeil : Orange, un bon samaritain qui lutte contre la fracture numérique

L’opérateur historique fait don de 1000 ordinateurs 60 associations à Marseille.

Une bonne action pour lutter contre la fracture numérique. Orange lance une opération solidaire en partenariat avec la Ville de Marseille. Une soixantaine d’associations engagées dans l’inclusion numérique, la précarité ou encore l’exclusion sociale vont recevoir tout au long de l’année 1000 ordinateurs de la part de l’opérateur historique. Après avoir définis leurs besoins, chaque association recevra entre 10 et 30 ordinateurs.

La signature de ce partenariat a eu lieu le 28 février dans les locaux de Médiance 13, une association organisant entre autres des ateliers numériques. Présent sur place, France Heringer, directrice Orange Grand sud-est a déclaré : « En moyenne, aujourd’hui, 1 français sur 5 souffrirait de difficultés avec le numérique, freinant son inclusion sociale et économique. Il est essentiel pour Orange de lutter contre ce phénomène de fracture numérique. L’objectif de cette démarche est de transmettre les compétences nécessaires aux personnes dans le besoin. Ce qui leur permettra de retrouver confiance en elles et en l’avenir ».

Le matériel fourni est en réalité d’anciens équipements utilisés par les salariés d’Orange. Ces derniers ont été recyclés et reconditionné. « Plus de 300 associations sont présentes à Marseille et peuvent prendre part à ce type d’initiatives afin d’engendrer des synergies positives. Il est essentiel de faire participer le tissu associatif solidaire pour permettre une action concrète, durable et forte en faveur d’un numérique plus durable et responsable », a fait savoir pour sa part Laurent Lhardit, adjoint au maire de Marseille, en charge du dynamisme économique, de l’emploi et du tourisme durable.

Source : madeinmarseille

