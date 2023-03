Netflix va commencer à proposer des directs sur sa plateforme

Un petit évènement se prépare chez le géant de la SVOD : un premier live sera diffusé dans la nuit de samedi à dimanche directement sur son service.

Et si Netflix se mettait au direct ? Une première expérimentation sera menée dans dimanche à 4h du matin (heure française), pour retransmettre le nouveau spectacle de l’humoriste américain Chris Rock.

Sans pour autant indiquer si l’expérimentation est mondiale, la plateforme prévient que dès 3h20 (heure française), un bouton “Regarder en direct” apparaîtra sur son application de façon à ne rien louper du spectacle évènement.

Un premier spectacle juste avant le one-man show du comédien se tiendra dans la boîte de nuit The Comedy Store, à Los Angeles avec des personnalités connues comme Amy Schumer, Ice-T, Jerry Seinfeld, Kevin Hart ou Paul McCartney. Viendra ensuite le spectacle “Selective Outrage” (ou “Indignation sélective”) et d’autres programmes doivent suivre après le show.

Netflix indique par ailleurs que les utilisateurs pourront revenir en arrière, faire une pause et retourner au direct. En cas de départ tardif sur le live, le start-over sera proposé et si l’abonné quitte l’événement en direct, il sera possible de le reprendre dans la section “Continuer à regarder”.

Les insomniaques ou fans de l’humoriste pourront donc surveiller leur application Netflix pour essayer de suivre ce direct. La plateforme n’a pas précisé si ce direct sera disponible sur l’ensemble des appareils intégrant son application.

Source : Variety

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox