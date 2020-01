Samsung officialise la première tablette tactile 5G du marché

Fin décembre, nous vous rapportions la préparation d’une tablette tactile 5G chez Samsung. Il devait s’agir d’une variante de la Galaxy Tab S6 présentée durant l’été 2019. Celle-ci vient d’être officialisée par la firme sud-coréenne.

Annoncée dans une configuration avec une mémoire vive 6 Go et un stockage 128 Go, elle reprend les caractéristiques du modèle 4G et y rajoute simplement la compatibilité 5G avec le modem X50 de Qualcomm. On retrouve ainsi le chipset Snapdragon 855, la batterie 7 040 mah, l’écran AMOLED 10,5 pouces QHD+ et les capteurs photo 13/5 Mégapixels au dos.

À l’heure où sont écrites ces lignes, Samsung n’a pas encore évoqué la distribution à l’international, se contentant d’annoncer la disponibilité sur son propre marché où elle est vendue l’équivalent de 800 euros. À voir si la France, où les premières offres 5G sont attendues durant l’été 2020, pourrait la voir débarquer.