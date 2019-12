Samsung prévoirait une version 5G de la Galaxy Tab S6

Après avoir présenté la Galaxy Tab S6, Samsung a récemment annoncé une version 5G à venir pour cette dernière.

La Galaxy Tab S6 du géant sud-coréen est une tablette Android haut de gamme. La tablette, dotée d’une dalle Super AMOLED, dispose du S Pen et est animée par un SoC Snapdragon 855, couplé à 8 Go ainsi que 256 Go de stockage.

D’après le site SamMobile, la Galaxy Tab S6 devrait bientôt sortir en version 5G. En effet, la référence SM-T866 a été aperçue sur le site officiel Samsung Corée, ce qui pourrait bien être la future tablette Galaxy Tab S6 5G.

Également équipée du processeur Snapdragon 855, cette version de la tablette intégrerait le modem Snapdragon X50 et pourrait être dévoilée au cours du prochain CES qui aura lieu en 2020 à Las Vegas.

La marque n’a pas encore communiqué au sujet des pays dans lesquels cette prochaine version 5G de la dernière tablette haut de gamme de Samsung sera distribuée.