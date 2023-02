WhatsApp déploie plusieurs nouveautés pour inciter à utiliser une fonctionnalité méconnue

WhatsApp continue de vouloir proposer des fonctionnalités dignes d’un réseau social et déploie plusieurs nouveautés pour ses statuts, déclinaison des stories présentes sur Instagram.

Le service messagerie incite à utiliser ses “statuts” lancés en 2017, permettant de partager des contenus éphémères avec vos proches sur WhatsApp comme une story instagram. Les nouveautés en cours de déploiement peuvent sembler pratique, mais suffiront-elles à vous convaincre d’utiliser cette fonctionnalité ?

Auparavant, le partage d’un statut sur WhatsApp s’adressait à l’ensemble de vos contacts, sauf si vous en aviez déjà exclus certains avant. Désormais, vous pouvez limiter l’audience de vos stories à chaque post, de quoi éviter de partager les mêmes contenus avec sa famille et avec sa bande d’amis. Une autre option doit également permettre à l’avenir de définir les personnes autorisées à voir les mises à jour de vos statuts. Ces derniers seront par ailleurs signalés par un anneau autour de la photo de profil de votre contact, comme sur Instagram.

En plus des vidéos ou des photos, il est désormais possible de poster des statuts vocaux. Un contenu uniquement sonore permettant donc de “partager des mises à jour plus personnelles, en particulier si vous êtes plus à l’aise à l’oral qu’à l’écrit” explique WhatsApp. Il sera également bientôt possible de réagir aux statuts de vos proches en balayant l’écran vers le haut pour envoyer l’un des huit émojis disponibles. Il est également possible de répondre par un texte, un message vocal ou un sticker. A noter également, dans le cas d’un partage de lien, un aperçu visuel sera automatiquement affiché. Le déploiement est progressif et les fonctionnalités doivent être disponibles dans les prochaines semaines.

