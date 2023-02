Les abonnés Free Mobile, SFR et Bouygues Telecom vivent un cauchemar à Monaco, un accord de roaming apparaît nécessaire

La qualité de leur réseau est jugeé très mauvaise à Monaco. Free Mobile, SFR et Bouygues Telecom sont appelés à signer un accord de roaming avec Monaco Telecom. Des discussions sont en cours.

En 2016, la France et Monaco ont signé un accord relatif à la coordination des fréquences aux frontières des réseaux mobiles terrestres. Concrètement, les opérateurs français peuvent depuis déployer de nouvelles antennes en Principauté afin d’améliorer leur couverture et leur qualité de service. Iliad a d’ailleurs signé il y a près de 6 ans un accord avec Monaco Telecom, contrôlé par Xavier Niel, pour louer des sites sur lesquels sont installés des équipements du groupe.

Mais qu’en est-il aujourd’hui ? La question a été posée par le mensuel L’Observateur de Monaco à Martin Péronnet, directeur général de Monaco Telecom. Son constat est sans appel : “Les clients de Monaco Telecom sont sur le réseau d’Orange en France. Et les clients d’Orange sont sur le réseau de Monaco Telecom en Principauté. En revanche, pour les personnes ayant des abonnements auprès des autres opérateurs, la connexion est effectivement très difficile à Monaco. SFR, Bouygues et Free ont effectivement leurs propres réseaux, qui sont plus limités.”

Selon lui, certains des opérateurs nationaux français “seraient potentiellement intéressés pour rentrer sur le réseau de Monaco Telecom”, des discussions sont d’ailleurs en cours autour d’un éventuel accord de roaming. “Le gouvernement princier, par l’intermédiaire de la Direction des Plateformes et des Ressources Numériques, s’est également saisi de cette question en signifiant à ces opérateurs la nécessité, pour des raisons de sécurité notamment, mais aussi de qualité, d’opter pour cette itinérance en Principauté”, ajoute-t-il. Cette solution pourrait être mise en oeuvre à la fin de l’année.

En cas d’accord, le réseau de Monaco Telecom devra évoluer et être redimensionner pour accueillir le trafic supplémentaire généré. Si la 2G sera arrêtée fin 2024 à Monocao, la 5G poursuit son déploiement depuis 3 ans. “Aujourd’hui, cela représente environ 24% des usages data du réseau Monaco Telecom. Globalement, nous avons autant d’entreprises que de particuliers sur ce réseau”, explique le directeur général de Monaco Telecom.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox