Bouygues Telecom annonce la fin de sa 2G en 2026 et de sa 3G en 2029

Après Orange et SFR, Bouygues Telecom dévoile son calendrier de fermeture de ses réseaux 2G et 3G.

L’opérateur sa pris sa décision, “nous avons donc décidé, après avoir étudié l’intérêt pour nos clients, d’éteindre notre réseau 2G fin 2026 et notre réseau 3G fin 2029” révèle ce 31 janvier dans les lignes de L’Usine Digitale, Jean-Christophe Ravaux, directeur Marché BtoB de Bouygues Telecom. Ce sera l’occasion pour l’opérateur de “réallouer nos fréquences à la 4G et la 5G pour une meilleure qualité de service”.

En mars 2022, Bouygues Telecom avait adressé un appel à l’Arcep ou la DGE (Direction Générale des Entreprises) pour organiser le sujet. L’opérateur prônait une concertation avant un lancement à l’échelle nationale.

Au sujet des conséquences sur les objets connectés fonctionnant encore avec ces deux réseaux arrivant à bout de course, l’opérateur admet qu’il en reste “un certain nombre dans l’automobile, beaucoup dans la télémétrie. Ce sont des secteurs dans lesquels les industriels anticipent. Leurs choix de matériels les poussent de toute façon vers cette montée en 4G et 5G”, souligne Jean-Christophe Ravaux.

Dans le secteur des acensoristes dont il revendique être l’un des premiers fournisseurs en Europe, Bouygues Telecom met en relief la nécessité d’intervenir “physiquement pour changer des cartes, des boîtiers qui logent des cartes SIM. Mais souvent tout cela est anticipé dans le cadre des programmes de maintenance. Dans deux ou trois ans, lorsque les réseaux s’éteindront, les parcs seront devenus encore plus obsolètes et auront continué d’être remplacés”. En somme, les opérateurs disposent encore d’un certain temps pour accompagner leurs clients et de “leur proposer des solutions de continuité, dans toute la palette des technologies disponibles.”

De leur côté, Orange et SFR éteindront respectivement leur 2G en 2025 et fin 2026, et leur 3G en 2028. Pour l’heure, Free n’a pas encore dévoilé son calendrier.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox