5G : premier test grandeur nature pour Bouygues Telecom dans une ville où le déploiement est “déjà bien avancé”

Depuis environ deux semaines, des collaborateurs de Bouygues Telecom utilisent déjà la 5G à Lyon.

“La 5G Bouygues de demain se prépare dès maintenant”. Pas de doute, comme ses rivaux l’opérateur compte bien être au rendez-vous de la cinquième génération de téléphonie mobile dont les premières offres grand public sont attendues dès juillet prochain.

Après de 1ers tests en conditions réelles menés en juillet 2018 à Bordeaux et un premier appel passé dans les rues de Lyon en janvier 2019, Bouygues Telecom franchit une nouvelle étape. Depuis le 15 janvier, une cinquantaine de collaborateurs de l’opérateur participent à un test de la 5G à Lyon

Pendant plusieurs mois, ceux-ci sont équipés de smartphones compatibles (Xiaomi Mix 3 5G, Oppo Reno 5G, Huawei Mate 20x). Objectif, tester la performance du réseau 5G et constater l’évolution de leurs usages notamment en matière d’appels, de surf sur internet, d’utilisation des applis, téléchargements, visionnage de vidéos et débits testés via une application spécifique.

La ville de Lyon a été choisie par Bouygues Telecom en raison d’un déploiement du réseau 5G déjà “bien avancé dans cette zone”. La couverture y est satisfaisante pour un premier test grandeur nature. Selon l’ANFR, Bouygues compte 14 stations d’expérimentation de la 5G dans la région lyonnaise.

La #5GBouygues de demain se prépare dès maintenant ! Depuis le 15 janvier, une cinquantaine de collaborateurs Bouygues Telecom de Lyon participent à un test de la 5G en conditions réelles. Plus d’infos 💇 Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) January 24, 2020

“Les collaborateurs sont invités à remonter toute anomalie ou dysfonctionnement qu’ils pourraient rencontrer pendant le test pour que les équipes internes puissent investiguer et corriger les potentiels bugs de jeunesse de ce nouveau réseau. Ils sont aussi invités à partager leur ressenti sur l’usage de la 5G”, indique Bouygues Telecom.

Prochainement, un test interne sera également lancé au siège de Bouygues Telecom, dans la région de Meudon (92) / Vélizy-Villacoublay (78), en Île-de-France.