Apple lance iOS 16.3, voici les changements sur iPhone

Une nouvelle mise à jour est disponible pour le système d’exploitation des iPhone, axée principalement sur la sécurité.

Après un passage en bêta, la nouvelle version d’IOS est désormais disponible. Numérotée 16.3, elle propose avant tout le chiffrement de bout en bout de quasiment toutes les données sauvegardées dans le cloud et ce pour le monde entier.

Apple étend ainsi cette mesure intégrée à iOS 16.2 en fin d’année dernière aux États Unis. Cette nouvelle fonction chiffre ainsi de bout en bout 23 catégories de données, y compris les photos, notes ou la sauvegarde iCloud d’Apple.

Il reste encore des absents du point de vue de cette protection, notamment les emails, les contacts et le calendrier iCloud. A noter cependant, il est nécessaire de configurer une méthode secondaire de récupération pour s’assurer de la sécurité de vos données, notamment via un contact ou une clé de secours.

Vous pouvez ainsi choisir d’activer cette sécurisation ou rester sur le modèle actuel, et si vous changez d’avis il est à tout moment possible de revenir au précédent mode de sécurité de données.

De plus, les appels et SOS d’urgence sur iPhone 14 ont été améliorés et il est désormais nécessaire de maintenir le bouton latéral avec le bouton de volume haut ou bas pour contacter les secours. Des correctifs mineurs sont également de la partie pour cette nouvelle version.

Source : iGen

