Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : le booster du forfait 2€ évolue, les Freebox sont très rapides

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Fibre et ADSL : Free est imbattable en 2022, ses performances surpasse ses rivaux selon le baromètre annuel d’nPerf. Les abonnés Freebox peuvent télécharger avec un débit moyen de 274.17 Mb/s, en hausse de 22% (48 Mb/s) par rapport à 2021, contre 251.21 Mb/s chez Bouygues Telecom, 223.28 Mb/s chez Orange et 196.16 Mb/s chez SFR. Le temps de réponse moyen chez Free est également le plus court avec une moyenne de 20.16 sur les offres fibre et ADSL. Plus d’infos…

Free annonce le lancement de ses offres fibre sur le RIP Alliance THD ( Lot, Lozère, Aveyron). Plus d’infos…

Après un passage en bêta test en décembre dernier, des améliorations sont apportées à l’application Freebox Files sur Android. Le mode mosaïque permettant d’afficher vos fichiers en grand dans le gestionnaire, se dote d’un nouvel icône situé en haut à droite de votre écran. De plus, les informations au clic sur “⁝” d’un fichier ou d’un dossier sont désormais plus fournies, notamment pour être en mesure de lire un nom trop long. Plus d’infos…

Un nouvelle chaîne a fait son apparition sur Freebox TV : . Nommée Saudi Quran elle est disponible sur le canal 568 est est incluse sans surcoût dans le pack Maghreb+. Elle vient donc compléter ce bouquet qui compte dorénavant 23 chaînes pour un tarif mensuel inchangé de 8,99€/mois. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile lance un nouveau booster 1 Go et appels illimités pour son forfait 2€ mais à un prix qui augmente de 66%, soit 4,99€/mois, avec des frais d’activation. Plus d’infos…

La VoWiFi est maintenant disponible sur les smartphones Oppo pour les abonnés Free Mobile. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

La BEI et Iliad signent un nouveau financement de 300 millions d’euros pour le déploiement de la fibre en France. Plus d’infos…

La concurrence dans les télécoms en France est bénéfique pour les abonnés et Free estime que c’est en partie grâce à lui. Plus d’infos…

Des abonnés Free Mobile enchaînent les records de consommation de data, le cap des 12 To franchi. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox