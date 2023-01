Salto à deux doigts du clap de fin

La dissolution de la plateforme de France Télévisions, TF1 et M6 doit être actée en fin de semaine. C’est la fin de l’aventure.

Lancé en octobre 2020, le service de SVOD français Salto va très probablement baisser le rideau. Selon les informations de Puremédias, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, va acter le 20 janvier la “cessation des activités” et la “dissolution”, de la platrforme. C’est en tou cas à l’ordre du jour d’un Comité social économique (CSE) central extraordinaire,

Alors que TF1 et M6 se sont désengagés du projet, France Télévisions souhaitait pour sa part réussir à boucler son budget pour l’année prochaine en profitant d’une vente de sa participation. L’objectif était de trouver un actionnaire fiable.

Invité de BFM Business le 24 novembre, Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, avait déclaré à ce propos : « Aujourd’hui, si on va chercher un actionnaire qui croit dans le projet industriel de Salto, on est prêt à s’engager sur la durabilité, c’est-à-dire sur le fait de laisser nos contenus pendant une certaine période. On n’a pas arrêté de grandir, ce que les Français préfèrent même en SVOD, ce sont leurs émissions, leurs fictions françaises qui battent des records à la télévision et qu’ils aiment aussi consommer en SVOD ».

Selon La Lettre A Canal+ et Amazon se seraient intéressés à la reprise de Salto en novembre 2022. Mais aujourd’hui, un seul potentiel repreneur a déposé une offre, il s’agit de l’espagnol Agile, révèle l’Informé. Les deux parties ne seraient toutefois pas tombés d’accord.

Une dissolution va donc être actée en fin de semaine. Deux scénarios sont possibles, le premier est la disparition définitive de la plateforme alors que le second pourrait prendre la forme d’une dissolution avec une cession de la plateforme technique et des 800 000 abonnés, de quoi rembourser les dettes de Salto et intéresser un acheteur.

