Salto : Amazon et Molotov s’intéressent au rachat de la plateforme de TF1, M6, et France Télévisions

Après Canal+, Molotov et Amazon lorgnent le rachat de Salto.

S’ils parlent d’un succès commercial avec 800 000 utilisateurs, les trois groupes fondateurs de Salto ne peuvent pas aller à l’encontre des 180 millions d’euros de pertes depuis le lancement de la plateforme en 2020.

Alors que TF1 et M6 se désengagent du projet, France Télévisions souhaiterait pour sa part réussir à boucler son budget pour l’année prochaine et pourrait ainsi profiter d’une vente de sa participation pour le faire, mais pas n’importe comment.

Invité d’Hebdo Com sur BFM Business le 24 novembre, Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, a déclaré que l’objectif est de trouver un nouvel actionnaire fiable : « Aujourd’hui, si on va chercher un actionnaire qui croit dans le projet industriel de Salto, on est prêt à s’engager sur la durabilité, c’est-à-dire sur le fait de laisser nos contenus pendant une certaine période. On n’a pas arrêté de grandir, ce que les Français préfèrent même en SVOD, ce sont leurs émissions, leurs fictions françaises qui battent des records à la télévision et qu’ils aiment aussi consommer en SVOD ».

Et il semblerait que des acteurs soient prêts à se lancer dans la course au rachat. Après avoir révélé un intérêt de Canal+, La Lettre A lève le voile ce 29 novembre sur de nouveaux prétendants. Selon ses informations, Amazon et Molotov songent à rejoindre la table des négociations. Le géant américain distribue déjà la plateforme française sur Prime Video. Pour sa part, Canal+ est déjà en négociations avancées avec Orange dans le cadre du rachat d’OCS. De son côté Molotov a été racheté en 201 par l’américain Fubo TV, de quoi avoir de nouvelles perspectives sur le marché français du streaming.

