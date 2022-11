Renouvellement des fréquences de TF1 et M6, Xavier Niel s’en mêle et tacle

Sans être candidat à la reprise d’une des fréquences de TF1 et M6 dont le processus de renouvellement est en cours, Xavier Niel s’immisce dans le dossier. Demain, sa holding, NJJ Médias, sera auditionnée par l’Arcom dans le cadre d’une consultation publique. Son équipe tirera à boulets rouges sur la stratégie des deux groupes audiovisuels.

Xavier Niel s’invite dans le dossier de renouvellement des fréquences de TF1 et M6, au nom de l’innovation, une recherche constante d’améliorations dont les deux acteurs ne semblent pas faire preuve à ses yeux, de quoi vieillir considérablement l’audience. La TNT a besoin d’un nouvel élan, le fondateur de Free et de Mediawan, en est persuadé.

S’il n’est pas aujourd’hui officiellement candidat à l’une des fréquences des deux groupes audiovisuels français, le magnat des télécoms pourrait bien chambouler le processus lancé sur les licences de TF1 et M6 lesquelles arriveront à échéance le 23 mai 2023.

Mais comment ? En amont de la procédure d’appel à candidatures pour les autorisations de fréquences des chaînes concernées, l’Arcom a lancé une consultation publique laquelle sera suivie d’une étude d’impact. C’est dans le cadre de cette phase préliminaire que NJJ, la holding dans les médias du milliardaire sera auditionnée ce mercredi par le régulateur. La raison, Xavier Niel remet copieusement en question la stratégie des deux groupes audiovisuels privés, révèle Les Echos.

Dans sa réponse, NJJ estime que TF1 et M6 « innovent peu » et que « leur stratégie défensive vise à maximiser la rentabilité plus qu’à investir dans l’adaptation à un monde qui change ». La holding déplore par ailleurs « un renouvellement des genres faible et lent, entraînant un vieillissement de l’audience ». Face à cela, le groupe prône une modification des obligations en matière de diffusion et production pour « inciter à l’innovation ». Et cela passera également selon lui par une meilleure protection de l’indépendance des rédactions.Le message est clair, un nouvel entrant pourrait cibler une audience plus jeune et cela pourrait aboutir à l’émergence d’un « champ de développement nouveau » sur le PAF.

Reste à connaître l’intention réelle de Xavier Niel. Certains observateurs n’imaginent pas l’Arcom refuser le renouvellement des fréquences de TF1 et M6 au profit d’un nouvel acteur. Les deux groupes feraient faillite. Bien que l’arrivée d’un nouvel entrant pourrait faire bouger les lignes en matière d’obligations pesant sur les chaînes. L’actionnaire du « Monde », reste en tout cas omniprésent, après avoir déposé une offre avec Mediaset pour racheter M6 en vain cette année à la suite de l’échec de la fusion avec TF1 dont il était opposé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox