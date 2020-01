Huawei P40 / P40 Pro : qu’attendre des prochains smartphones haut de gamme du constructeur ?

Le smartphone Huawei P40 Pro se montre un peu avant l’heure. Faisant le point sur les attentes autour des prochains smartphones haut de gamme du constructeur chinois.

Comme Samsung, Huawei dévoile ses smartphones en deux temps, les modèles de la série P en début d’année et ceux de la gamme Mate en seconde partie. Le constructeur chinois dévoilera ainsi ses P40 et P40 Pro au cours des prochaines semaines pour succéder aux P30 et P30 Pro de début 2019. Les fuites mentionnent même un P40 Pro Premium.

En attendant, les smartphones Huawei P40 et P40 Pro font l’objet de diverses fuites. Si on attend logiquement la présence du chipset Kirin 990 comme sur les Mate 30 et Mate 30 Pro et le paquet mis sur la photo avec Leica (jusqu’à 5 capteurs photo pour la version Premium), les attentes portent également sur un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement 90 Hz. Avec le contexte de perte de la licence Android, il y a peu de chances que les Huawei P40 et P40 Pro s’accompagnent d’un système Android avec les services et applications de Google. Comme les Mate 30 et Mate 30 Pro, ceux-ci devraient utiliser le système Android dans sa version open source (AOSP).

Les fuites permettent également de découvrir des photos volées et des visuels. Il y a notamment le visuel partagé par le célèbre leaker Evan Blass montrant le dos supposé du P40 Pro avec son bloc photo à quatre capteurs.