Amazon Music compte dorénavant plus de 55 millions d’utilisateurs et a plus que doublé son nombre d’utilisateurs en France

Le service de streaming musical d’Amazon vient d’annoncer avoir passé le cap des 55 millions d’utilisateurs dans le monde. Une belle performance. Ce n’est pourtant pas dans les habitudes du géant américain de communiquer sur ses chiffres, il ne l’avait même jamais fait, mais hier dans un billet de blog, Amazon a annoncé avoir plus de 55 millions d’utilisateurs de son service Amazon Music. A titre de comparaison, Apple Music en a 60 millions , et Spotify 113 millions d’abonnés payants pour 238 millions au total. Une hausse de 50% des abonnement l’année dernière, très prolifique à travers le monde. Le géant américain explique ainsi que son nombre d’utilisateurs a plus que doublé dans certains des pays où Amazon s’est implanté le plus récemment, dont la France. Il fait également le bilan sur le lancement des nouvelles offres, notamment Amazon Music HD et d’une offre basée sur la publicité aux Etats-Unis, au Royaume Uni et en Allemagne. Difficile cependant de juger quelle est la proportion d’abonnés des abonnés Prime par exemple par rapport à l’offre Amazon Music Unlimited. Le géant adopte un modèle bien particulier, proposant également des offres à bas prix liées à ses enceintes connectées et comme indiqué plus tôt, des offres gratuites avec publicité dans certains pays.