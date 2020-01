Qui a le plus buzzé en 2019 dans les télécoms ? Orange et Sosh trustent les premières places, Free recule

Comme chaque année, YouGov dévoile son classement “Best Brands 2019” répertoriant les marques ayant fait le plus parler d’elles en bien ou en mal en France et ce par secteur. Le résultat est sans appel côté télécoms : Orange est une nouvelle fois loin devant, suivi par Sosh. Bouygues Telecom progresse et éjecte Free du podium.

La présence sur le net est d’une importance capitale pour les grosses entreprises et est au coeur de leur stratégie de communication. La société d’étude de marché Yougov vient de publier son classement des marques qui ont le plus surfé sur le buzz en France au cours de l’année 2019.

Si le terme “buzz” est assez générique, Yougov a défini un protocole permettant d’évaluer un score à l’aide de son outil Brandindex avec lequel il évalue plus de 1000 marques via un panel de 250 000 répondants.

A ce jeu là, Orange et Sosh trustent toujours les premières places dans la catégorie télécoms en France. L’opérateur historique obtient une note de 16,5 contre 14,5 en 2018. Sa marque low-price suit avec un score de 11,3, en légère régression par rapport à l’exercice précédent (11,7).

Les positions bougent sur la troisième place du podium. Bouygues Telecom (11,2) gagne une place et devance Free. L’opérateur de Xavier Niel obtient une note de 10,8 contre 11,5 en 2018, la sortie de la Freebox Delta n’a visiblement pas eu d’impact. Red by SFR grimpe quant à lui au 5e rang (7,6).

A noter qu’SFR n’apparaît toujours pas dans le classement. L’opérateur est toutefois auteur de plus forte progression sur l’année passant d’un score de 3,7 à 6,6.

Méthodologie :

Cible : adultes de plus de 18 ans

Période : du 01.01.2019 au 31.12.2019