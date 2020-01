Smartphones: pour Honor, les capteurs photo à 108 megapixels sont inutiles

Samsung a lancé un capteur photo 108 megapixels, et si des fabricants comme Xiaomi ou Samsung avec son Galaxy S20 Ultra optent pour ce type de capteurs, Honor les juge inutiles.

La course au nombre de megapixels est relancée chez les fabricants de smartphone. Pour l’instant, le top du top va vers les capteurs 108 mégapixels, notamment celui lancé par Samsung qui équipera le Mi Note 10 de Xiaomi.

Honor quant à lui a une vision différente de la chose. Le directeur marketing du fabricant s’est exprimé sur Weibo, l’équivalent de Twitter en Chine à ce sujet. “Pour réussir 100 millions de pixels, la taille du pixel excède difficilement 0.8 µm . ” explique-t-il. Pour le fabricant et son concurrent Sony, que le cadre d’Honor cite, il est plus important de disposer de pixels de 1 µm et plus pour garantir une bonne qualité et surtout un bon fonctionnement d’un capteur photo sur le smartphone. Et donc, qu’Honor ne suivra pas cette route pour l’année 2020.

Le nombre de pixels proposés par un capteur n’est en, effet, pas nécessairement révélateur de la qualité finale des clichés proposés par un smartphone. D’autres paramètres sont à prendre en compte, comme l’objectif, son ouverture, la qualité de l’algorithme photo etc… On peut donc comprendre la position du fabricant Chinois sur le sujet et le fait qu’il s’écarte de la course aux pixels pour l’année 2020. D’autant que d’autres solutions, comme la fusion de plusieurs pixels en un ont fait leurs preuves. Reste à voir comment les prochains flagships de la marque s’en sortiront niveau photo, donc.

Source : Frandroid