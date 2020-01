UFC-Que Choisir liste 16 chargeurs de smartphones non conformes et appelle à l’intensification des contrôles

UFC-Que Choisir appelle à l’intensification des contrôles pour les chargeurs de smartphones. Trop de modèles ne seraient pas conformes et mettraient les utilisateurs en danger.

Dans un précédent article, nous vous rapportions un constat de l’association de consommateurs UFC-Que choisir après l’étude, en laboratoire et en décembre dernier, d’une vingtaine de chargeurs de smartphones vendus en magasin ou sur Internet. Une bonne partie d’entre eux présentaient des problèmes de conformité, voire des soucis de sécurité pour l’utilisateur.

UFC-Que Choisir vient de publier un tableau listant les modèles de chargeur problématiques avec leur canal d’achat et le(s) problème(s) constaté(s). 16 modèles sur 20 ne respectaient ainsi pas les normes, que ce soit en termes de marquage ou de sécurité. 8 d’entre eux présentent même un grand risque pour l’utilisateur (incendie ou électrocution), ou au moins de détérioration pour le smartphone lui-même.

UFC-Que Choisir invite ainsi les consommateurs à la plus grande vigilance lors de l’achat d’un chargeur, à ne pas laisser le smartphone charger la nuit et à se rapprocher du vendeur pour ceux qui auraient l’un des modèles potentiellement dangereux. Un modèle de lettre à envoyer en recommandé est d’ailleurs disponible sur son site. En parallèle, l’association de consommateurs a alerté la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes), afin de demander le rappel des chargeurs problématiques et le renforcement des contrôles.

Source : UFC-Que Choisir