Bouygues Telecom revoit en profondeur l’identité de sa marque et se dote d’un nouveau slogan

Depuis un an, Bouygues Telecom réfléchit sur l’identité de la marque. Aujourd’hui, l’opérateur se prépare à lancer une campagne de grande ampleur placée sous le signe du “lien avec ses proches” en matière de connectivité. L’occasion de dévoiler son nouveau slogan : ” On est fait pour être ensemble”.

Un travail de fond en interne pour être davantage en adéquation avec ce qu’est réellement Bouygues Telecom. Après une année solide commercialement et financièrement, l’opérateur souhaite améliorer sa communication. Pour ce faire, “nous avons mené une étude Kantar TNS sur les besoins émotionnels des consommateurs. Nous nous sommes aperçus que le premier besoin, par rapport à la connectivité, est de rester en lien avec ses proches. Cette réflexion a commencé à infuser notre communication”, confie dans les lignes de Stratégies, Tifenn Ouchene-Boureau, directrice de la marque Bouygues Telecom.

Première illustration de ce recentrage sur “les valeurs humaines” voulu par l’opérateur, “la campagne de Noël 2018 sur le lien avec son réseau intime nous a valu le prix Effie en 2019”, poursuit-elle. Et d’ajouter non sans sourire que ces valeurs d’honnêteté et d’éthique “sont probablement décalées par rapport au reste du marché”.

Ce travail de réflexion mené depuis un an prendra davantage forme à partir de dimanche prochain. Bouygues prévoit de canarder un film de 90 secondes sur TF1, créé par l’agence de publicité BETC. S’en suivra une kyrielle de spots TV et digitaux. L’occasion de dévoiler sa nouvelle signature. Exit “We Love Technology” et place à “On est fait pour être ensemble”. Objectif, “trouver des fondamentaux qui guident la stratégie pour dix, quinze ou vingt ans”, conclut la directrice.