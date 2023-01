Free Mobile fait machine arrière face à un collectif

Des riverains poussent Free Mobile à renoncer à son projet d’antenne, et réussit.

L’opposition face à l’implantation de nouvelles antennes, un sujet persistant depuis de nombreuses années. A l’heure où les quatre opérateurs nationaux continueent de répondre à leurs engagements en matière de généralisation de la 4G et déploiement de la 5G, des riverains continuent de faire front dans leur commune. Et parfois, leur combat porte ses fruits. C’est le cas dans la commune de d’Artagnan situé dans le département des Hautes-Pyrénées. Depuis plusieurs mois, le “Collectif environnement santé” conteste le projet de Free, l’implantation d’un pylône de 30 m équipé de la 5G. Si la 5e génération de téléphonie mobile es plutôt bien accueillie, la proximité de l’installation avec les habitations, beaucoup moins. Sont pointées du doigts une atteinte à l’environnement et la dévaluation des biens immobiliers ainsi que les risques pour la santé.

Finalement, le projet ne verra pas le jour. Free a décidé de renoncer à cette implantation afin de ne pas avoir « d’ennuis locaux » et avec les collectivités. Une victoire pour le collectif, mais reste à savoir si l’opérateur va revoir sa copie.

Source : La Semaine des Pyrénées

