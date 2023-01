La consommation électrique des box, players et répéteurs WiFi est désormais mesurée par l’Arcep

En souhaitant un numérique plus responsable, le régulateur des télécoms publie aujourd’hui un protocole de mesure de consommation électrique de nos équipements.

Qui consomme trop et dans quel cas ? Le régulateur des télécoms entend surveiller la consommation de chaque box, répéteurs WiFi et décodeurs pour comparer les informations récoltés et informer les utilisateurs sur les facteurs qui influencent la consommation électrique de chacun d’entre eux.

La procédure est bien ficelée et détaillée dans un protocole publié ce jour par l’Arcep. Plus concrètement, plusieurs cas d’utilisation de chaque type d’appareil seront analysés.

Pour les servers de nos Livebox, Freebox et autres, la mesure sera réalisée dans cinq situations. Tout d’abord une mesure de box n’étant connectée à un aucun PC et une autre de box sans avoir activé le WiFi et sans aucun trafic. La mesure n’est réalisée que si la box propose le mode de mise en veille / économie d’énergie indiqué. Une autre mesure est prévue en laissant la box connectée à un PC et en activant le WiFi mais sans aucun trafic. Enfin deux types de mesures seront réalisées en cas de trafic : soit avec une bande passante à 5 Mbit/s soit avec un débit de 50 Mbit/s.

Du côté des répéteurs WiFi, trois cas de figure seront mesurées : un répéteur WiFi inutilisé, un répéteur WiFi utilisé avec un client connecté sans aucun trafic et enfin en cas d’utilisation concrète avec un débit actif.

Les player de nos box ne sont pas en restes, puisqu’ils verront également leur consommation mesurée grâce à ce protocole. La mesure sera notamment effectuée avec un décodeur en veille, 20 minutes après la mise en veille et arrêté directement.

La consommation électrique se fera également lors de la visualisation d’une chaîne en direct, lors que le décodeur n’est pas connecté à une antenne TNT. La consommation causée par la lecture d’un replay et sur un service OTT populaire (Netflix ou YouTube).

