iOS 16 : la lecture de contenu Netflix ou autre bloquée dans certains cas

Le passage au nouveau système d’exploitation d’Apple a entraîné des problèmes de lecture tant via AirPlay de certains contenus protégés, y compris lorsqu’un adaptateur HDMI est utilisé avec iOS 16.

Les plateformes de SVOD comme Netflix, Amazon Prime Video protègent généralement leurs contenus via un DRM pour éviter le piratage. Cependant, cette protection cause apparemment des problèmes aux utilisateurs d’iOS 16 cherchant à diffuser leurs contenus sur un plus grand écran via un adaptateur HDMI.

En effet, plusieurs retours d’utilisateurs d’iPhone et d’iPad, si l’écran de l’appareil peut être affiché via Airplay, l’écran devient noir dès le lancement d’un contenu protégé par DRM.

Le problème proviendrait d’une incompatibilité entre le système de gestion des DRM sous iOS 16 et les appareils disposant d’un système d’exploitation plus ancien. Un témoignage sur Reddit indique avoir reçu un retour plutôt inquiétant de la part de Netflix, qui lui aurait confirmé qu’il n’est lus possible de visionner le contenu de la plateforme avec un adaptateur HDMI sous iOS 16.

Pour l’heure, aucune solution n’a été trouvée et aucune information ne laisse entendre que des démarches aient été engagées pour résoudre le problème.

Source : 9to5Mac via Clubic

