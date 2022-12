Des abonnés Free Mobile déçus ou ravis, Orange joue les fortes-têtes… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La VoWiFi mais pas pour tout le monde

La VoWiFi est enfin disponible sur iPhone dans une nouvelle mise à jour iOS 16.2 pour les abonnés au forfait 210 Go/ illimité de Free Mobile. Cependant, tous les iPhone ne sont pas concernés par cette nouveauté et forcément, certains sont déçus de ne pas accéder à cette technologie…

Le conflit entre Orange et l’Arcep laisse pantois

Des querelles interne sur fond de déploiement de la fibre et du prix du dégroupage. Orange a déjà brandi la menace de “lourds contentieux” avec l’Arcep sur un sujet tandis que ce dernier l’a mis en demeure de respecter ses engagements dans le cadre du nombre de prises déployées en France. Le signe d’une nouvelle gouvernance selon la présidente de l’Arcep, Laure de la Raudière. Chacun a ses reproches à adresser à l’autre, mais pour certains lecteurs, s’opposer aussi frontalement au régulateur semble être assez mauvais signe.

Une technologie oubliée pourrait être la solution à un projet du gouvernement

Dans les tuyaux depuis 2 ans, un service universel au THD va voir le jour. L’Etat annonce la création d’un droit pour assurer une connexion internet d’au moins 30 Mbits/s à tous les foyers. Si certains craignent qu’à moins de voir la fibre déployée partout, ce droit ne soit jamais respecté, d’autres pointent du doigt certaines alternatives.

Le déploiement de la fibre continue de faire des envieux

La fibre passe le long de nos routes, parfois visible sur des poteaux mais parfois cachée en sous-terrain. L’opérateur d’infrastructure TDF a établi un partenariat avec la société de génie civil OT Engineering pour mettre en place dans le Val de Loire une nouvelle technique pour enterrer les câbles de fibre de manière écologique, en comparaison au déploiement traditionnel de la fibre. Si nous vous présentions cette technologie à travers la vidéo de l’opérateur d’infrastructure, elle a engendré quelques jaloux dans les commentaires. C’est l’occasion de le rappeler : les calendriers de déploiement varient entre les RIP ! A comparer avec modération.

La qualité ultime sur smartphone en streaming, cela vaut-il le coup ?

Et si on passait à une moins bonne définition sur Netflix, Disney+ et compagnie ? Le numérique fait partie des secteurs sur lesquels le gouvernement pourrait pousser à faire des économies d’énergie. L’idée émerge d’un simple fait : aux heures de pointe, 80% du trafid de données fixes et mobiles provient des géants du streaming : Netflix, YouTube, Disney+ etc. En baissant la résolution, cela pourrait permettre une économie d’énergie pour les opérateurs. Et si certains s’insurgent à l’idée de voir leur image se dégrader, d’autres pointent du doigt ce que l’on pourrait considérer comme une incohérence : à quoi sert une définition énorme pour un écran tout petit ?

