Abonnés Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : plus de 1000 films offerts sur Molotov

Un mois offert à Filmo sur Molotov, “osez le cinéma”.

Disponible sur mobile, tablette tactile, Smart TV, consoles et ordinateur, mais aussi sur Freebox Pop et mini 4K via le Play Store de Google ou sur Apple TV 4K, Molotov compte plus de 19 millions d’utilisateurs. Si son défaut actuel réside dans l’absence de TF1 et M6 dans son offre gratuite, le premier service de TV en streaming français racheté il y a un près d’un an par l’américain Fubo TV s’enrichit régulièrement et propose diverses promotion. Aujourd’hui, Molotov donne accès gratuitement pendant 1 mois au catalogue du service Filmo, soit plus de 1000 films en VOD, de l’aventure aux frissons, en passant par la comédie, l’émotion. IL y en aura pour tous les goûts, des cinéastes du monde entier sont représentés, du cinéma de légende est également au programme. Une cinquantaine de documentaires sont également disponibles. L’abonnement passera ensuite à 6,99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox